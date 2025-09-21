दिल्ली में DDA फ्लैट लेने का सुनहरा मौका, इतने कम दाम में बुकिंग शुरू

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जन साधारण आवास योजना 2025 के तहत सस्ते फ्लैटों की बुकिंग शुरू कर रहा है। 11 सितंबर से पंजीकरण शुरू हो चुका है अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2025 है। ईडब्ल्यूएस/जनता फ्लैटों के लिए बुकिंग शुल्क ₹50000 है और आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 1172 फ्लैट उपलब्ध हैं जिनकी कीमत ₹9.18 लाख से शुरू होती है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अगर आप कम बजट के बावजूद दिल्ली में घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपका सपना साकार हो सकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जन साधारण आवास योजना 2025 के लिए फ्लैटों की बुकिंग सोमवार से शुरू होगी। डीडीए पोर्टल पर 11 सितंबर से पंजीकरण चल रहा है। योजना की अंतिम तिथि 21 दिसंबर, 2025 है।

EWS/जनता फ्लैट बुकिंग शुल्क ₹50,000 इस योजना के तहत, फ्लैटों की बुकिंग और आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। पंजीकरण शुल्क ₹2,500 है। पोर्टल पर पहले से पंजीकृत आवेदकों को यह शुल्क नहीं देना होगा। EWS/जनता फ्लैट के लिए बुकिंग शुल्क ₹50,000 होगा। परिवार की वार्षिक आय ₹10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

कितने फ्लैट उपलब्ध होंगे और कहां? इस योजना के तहत, दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ईडब्ल्यूएस और जनता श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध होंगे। फ्लैटों की कुल संख्या 1,172 है। नरेला (ईडब्ल्यूएस): 672 फ्लैट, जिनकी कीमत ₹9.18 लाख से ₹27.86 लाख तक है।

लोकनायकपुरम (ईडब्ल्यूएस): 108 फ्लैट, जिनकी कीमत ₹29.60 लाख से ₹32.62 लाख तक है।

रोहिणी (जनता): 97 फ्लैट, जिनकी कीमत ₹14.59 लाख से ₹15 लाख तक है।

टोडापुर (जनता): 3 फ्लैट, जिनकी कीमत ₹18.02 लाख से ₹18.43 लाख तक है।

द्वारका सेक्टर 14 (ईडब्ल्यूएस): 241 फ्लैट, जिनकी कीमत ₹34.74 लाख से ₹35.32 लाख तक है।

द्वारका सेक्टर 19बी (ईडब्ल्यूएस): 3 फ्लैट, जिनकी कीमत ₹26.77 लाख तक है।

द्वारका मंगला पुरी (ईडब्ल्यूएस): 48 फ्लैट, जिनकी कीमत ₹32.32 लाख से ₹33.43 लाख तक आवेदन कैसे करें? पूरी पंजीकरण और बुकिंग प्रक्रिया डीडीए हाउसिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। एक विस्तृत ब्रोशर भी उपलब्ध कराया गया है।