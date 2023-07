DDA Housing Scheme 2023: डीडीए की आवास योजना को लेकर आया नया अपडेट, आपके पास अभी भी है फ्लैट बुक करने का मौका

DDA Housing Scheme 2023 दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आवासीय योजना को अपना आशियाना खरीदने के इच्छुक लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले आओ पहले पाओ आधार पर शुरु हुई इस योजना में अभी तक लगभग 1500 फ्लैट बुक हो चुके हैं। नई बात यह कि अब डीडीए ने एफएम पर भी आवासीय योजना का प्रचार शुरू कर दिया है।

DDA Housing Scheme 2023: डीडीए की आवास योजना को लेकर आया नया अपडेट

Your browser does not support the audio element.