Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के म्यूजियम से चोरी 'डांसिंग गर्ल' की रेप्लिका वापस मिली, पुलिस ने प्रोफेसर को पकड़ा

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:09 PM (IST)

    दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से डांसिंग गर्ल की रेप्लिका चोरी होने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने तलाशी अभियान चलाकर एक संदिग्ध प्रोफेसर को पकड़ा जिसके पास से अनुकृति बरामद हुई। असली डांसिंग गर्ल सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइट से प्राप्त हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    म्यूजियम से चोरी गई अनुकृति वापस मिली।

    जागरण संवाददाता, दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब पता लगा कि संग्रहालय से डांसिंग गर्ल की रेप्लिका (अनुकृति) चोरी हो गई है। घटना के बाद संग्रहालय की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने तलाशी अभियान चलाते हुए एक संदिग्ध को पकड़ लिया। जांच में उसके पास से रेप्लिका बरामद हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि असली डांसिंग गर्ल कांस्य की एक मूर्ति है जो सिंधु घाटी की सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइट से प्राप्त हुई थी। माना जाता है की यह मूर्ति 2500 ईसापूर्व के आसपास बनाई गई होगी। सीआईएसएफ कर्मियों ने इस मामले की जानकारी संग्रहालय में कार्यरत निखिल कुमार को दी।

    खबर मिलते ही निखिल मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना के बारे में बताया। पुलिस को पकड़े गए व्यक्ति ने बताया कि वह एक कॉलेज में प्रोफेसर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। निखिल कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि 20 सितंबर की दोपहर करीब 2.40 बजे उन्हें चोरी की सूचना मिली थी।