दैनिक जागरण 'रोज पढ़ें, रोज जीतें', क्विज के विजेता हुए सम्मानित

    दैनिक जागरण द्वारा आयोजित रोज़ पढ़ें रोज़ जीतें क्विज के अगस्त और सितंबर माह के विजेताओं को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता ने पाठकों के बीच ज्ञान और उत्साह को बढ़ाया है। विजेताओं ने इस पहल को ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया जिससे समाचारों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। इस क्विज प्रतियोगिता की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दैनिक जागरण द्वारा आयोजित लोकप्रिय क्विज ‘रोज पढ़ें, रोज जीतें’ के अगस्त और सितंबर माह के विजेताओं को दिल्ली के ओखला स्थित दैनिक जागरण के मुख्य कार्यालय में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता ने पाठकों के बीच ज्ञानवर्धन के साथ-साथ उत्साह और जुड़ाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

    अगस्त माह में इस प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वंदना रावत, सुरेंद्र सिंह, रवलीन कौर और प्रीति भारद्वाज को चुना गया है। रवलीन कौर की जगह उनके भाई रविंद्र सिंह ने पुरस्कार लिया। इन सभी ने अपनी बुद्धिमता और समाचारों के प्रति सजगता का परिचय देते हुए क्विज में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सितंबर माह के लिए आकांक्षा यादव, अनूप कुकसाल और लोकमणि शर्मा विजेता घोषित किए गए।

    इन प्रतिभागियों ने भी अपनी जानकारी और त्वरित जवाब देने की क्षमता से सभी का ध्यान आकर्षित किया। पुरस्कृत विजेताओं ने पुरस्कार पाकर उत्साह व आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि पाठकों को प्रेरित करने और समाचार पत्र के साथ सीधा जुड़ाव स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

    विजेताओं ने दैनिक जागरण के इस नवाचार की सराहना करते हुए इसे एक अनूठी और प्रेरणादायी पहल बताया। उन्होंने कहा कि, ‘यह क्विज न केवल हमें नई जानकारी देता है, बल्कि हमें समाचारों के प्रति और अधिक जागरूक बनाता है।’

    दैनिक जागरण ने इस प्रतियोगिता के माध्यम से पाठकों के बीच एक नया उत्साह जगाया है। यह पहल न केवल समाचार पत्र पढ़ने की आदत को बढ़ावा देती है, बल्कि पाठकों को समसामयिक मुद्दों से जोड़कर उनकी जागरूकता को भी बढ़ाती है। ‘रोज पढ़ें, रोज जीतें’ क्विज प्रतियोगिता की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।