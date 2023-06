Cyclone Biparjoy: राजस्थान में चक्रवात बिपरजॉय का कहर, भारी बारिश से अस्पतालों में भरा पानी; सड़कें जलमग्न

नई दिल्ली, एजेंसीः भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के पूर्व-उत्तर-पूर्व राजस्थान की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटों के दौरान दबाव की तीव्रता के बनाए रखने की संभावना है। इससे पहले रविवार को चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव से राजस्थान के बाड़मेर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई।

कई जगहों पर भीषण जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई। अस्पतालों में भी पानी का जमाव देखा गया।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने शनिवार को कहा कि चक्रवात बिपरजॉय एक गहरे अवसाद में कमजोर हो गया है और पूर्व-उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है।

#WATCH Rajasthan | Ajmer's Jawaharlal Nehru Hospital flooded following heavy rainfall in the city. (18.06) pic.twitter.com/eOOVNF39sE