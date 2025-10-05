Language
    Delhi Crime: दिल्ली में क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा, दो ड्रग सप्लायर गिरफ्तार; हेरोइन बरामद

    By mohammed saqib Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:34 AM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली से दो ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 1.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई जिसकी कीमत एक करोड़ से अधिक है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में इंजमाम-उल-हक और साहिदुल उर्फ बाबू खान शामिल हैं। इंजमाम पहले भी कई अपराधों में शामिल रहा है जबकि बाबू खान इलाके का कुख्यात अपराधी है।

    हेरोइन की तस्करी में शामिल दो कुख्यात बदमाशों को किया गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के दो कुख्यात ड्रग सप्लायरों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक करोड़ से अधिक कीमत की 1.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान जहांगीरपुरी के इंजमाम-उल-हक और साहिदुल उर्फ बाबू खान के रूप में हुई है।

    इनमें इंजमाम पहले जहांगीरपुरी और महिंद्रा पार्क इलाकों में हत्या के प्रयास और अवैध शराब तस्करी के मामलों में शामिल रहा है, जबकि बाबू खान इलाके का एक कुख्यात अपराधी रहा है और हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, डकैती, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम, सरकारी कर्मचारियों को धमकाने आदि के आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

    उपायुक्त संजीव कुमार यादव के मुताबिक, 29 अगस्त को मिली गुप्त सूचना पर एसीपी राज कुमार की देखरेख में गठित टीम ने जाल बिछाते हुए इंजमाम को स्वरूप नगर एक्सटेंशन के पास से उस समय पकड़ा जब वह बिक्री के लिए ड्रग्स देने जा रहा था।

    उसके कब्जे से 1,259 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ में उसने बताया कि वह बाबू खान नामक एक सप्लायर के साथ मिलकर काम कर रहा है और दिल्ली में अवैध ड्रग्स की आपूर्ति में शामिल है। जांच में पता चला कि बाबू खान हाल ही में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में जमानत पर बाहर आया था और फिर से ड्रग्स की आपूर्ति शुरू कर दी थी।

    इंजमामुल की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बाबू खान फरार हो गया। टीम ने तकनीकी निगरानी की मदद से उसका पता लगाया और उसे उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह किसी को बड़ी मात्रा में हेरोइन पहुंचाने जा रहा था।

    पूछताछ में पता चला कि वह मूलरूप से बंगाल के मेदनीपुर का रहने वाला है और जहांगीरपुरी इलाके का एक कुख्यात अपराधी है और इस इलाके के अपराधियों में एक जाना-माना नाम है। वह पहले अवैध शराब बेचता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसने अधिक मुनाफा कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी भी शुरू कर दी है।