    दो करोड़ रुपये की ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार; 202 ग्राम एमडीएमए -साइकोट्रापिक इंजेक्शन जब्त

    By mohammed saqib Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:09 AM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सिंथेटिक साइकोट्रापिक ड्रग्स (एमडीएमए) की तस्करी करते हुए एक नाइजीरियाई नागरिक समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दो करोड़ रुपये की एमडीएमए इंजेक्शन और सिरिंज बरामद हुई हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी आकाश ने ड्रग्स नाइजीरियाई नागरिक चाइम से खरीदी थी जो अवैध रूप से भारत में रह रहा था और ड्रग्स की तस्करी कर रहा था।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच ने सिंथेटिक साइकोट्रापिक ड्रग्स (एमडीएमए) की तस्करी कर रहे एक नाईजीरियाई समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

    इनके पास से दो करोड़ रुपये कीमत की 202 ग्राम एमडीएमए, साइकोट्रापिक इंजेक्शन और सिरिंज जब्त की गई हैं। गिरफ्तार आरोपित गोविंदपुरी निवासी आकाश कश्यप उर्फ एके और नाईजीरिया निवासी चाइम सबस्टाइन है।

    पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम के अनुसार एसीपी गिरीश कौशिक की देखरेख में इंस्पेक्टर राम प्रताप और इंस्पेक्टर विजयपाल दहिया की टीम ने बीती 18 सितंबर की रात करीब सवा बारह बजे चिराग दिल्ली के पास एक संदिग्ध काले शीशे वाली कार को रोका।

    तलाशी लेने पर टीम को 196 ग्राम एमडीएमए, चार इंजेक्शन और आठ सिरिंज मिलीं। एफएसएल विशेषज्ञों ने इस प्रतिबंधित पदार्थ की पुष्टि ड्रग्स के रूप में की, जिसके बाद आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया।

    आकाश पर चार मामले दर्ज

    पूछताछ में पता चला कि आकाश के ऊपर पहले से ही चार मामले दर्ज हैं। उसने बताया कि नाईजीरियाई नागरिक चाइम से उसने ये ड्रग्स खरीदी थी और दिल्ली में ग्राहकों को सप्लाई करना था। इसके बाद पुलिस ने चाइम सबस्टाइन के घर के आसपास निगरानी शुरू की।

    जब चाइम घर पहुंचा तो वह पुलिस को देखकर उसने बालकनी से कूदकर भागने की कोशिश की, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। सफदरजंग अस्पताल में इलाज के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया।

    पूछताछ में चाइम ने बताया कि वह 2024 में अप्रैल से अगस्त तक के मेडिकल वीजा पर भारत आया था और अवैध रूप से रह रहा था। वह ड्रग एडिक्ट है और खर्च चलाने के लिए उसने तस्करी शुरू कर दी थी। चाइम ने एक अन्य नाइजीरियाई नागरिक को अपना आपूर्तिकर्ता बताया है, जिसकी तलाश की जा रही है।