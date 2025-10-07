SSC परीक्षा की तैयारी कर रहे एक अभ्यर्थी पर गोली चलाने वाले गिरफ्तार, आरोपी पिछले सात महीनों से था फरार

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने तिमारपुर में एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र पर गोली चलाने के आरोपी अभिषेक उर्फ ​​बीड़ी को गिरफ्तार किया है। अभिषेक पिछले सात महीनों से फरार था और पुलिस को उसकी तलाश थी। मुख़बिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने कश्मीरी गेट के पास यमुना ब्रिज से उसे धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसने तिमारपुर थाना क्षेत्र में निजी रंजिश के चलते एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक अभ्यर्थी पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। आरोपी की पहचान वजीराबाद निवासी अभिषेक उर्फ ​​बीड़ी के रूप में हुई है। वह पिछले सात महीनों से फरार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था।

पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा के अनुसार, 18 फरवरी को मुखर्जी नगर के गांधी विहार में आरोपी अभिषेक ने अपने साथियों तनिश, पीयूष, युवी, जुनैद और कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी उज्ज्वल पर हमला कर उसे गोली मार दी।

पीड़ित के सीने में दाहिनी ओर गोली लगी। हमले के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। इसी बीच, एसआई कुलदीप को सूचना मिली कि मामले में वांछित अभिषेक कश्मीरी गेट स्थित यमुना ब्रिज के पास अपने एक साथी से मिलने वाला है।

एसीपी राजपाल डबास की देखरेख और इंस्पेक्टर गौतम मलिक के नेतृत्व में गठित एक टीम ने बताए गए स्थान पर जाल बिछाया। मुखबिर ने यमुना पुल पर टहल रहे आरोपी की पहचान कर ली। पुलिस टीम को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा करके उसे पकड़ लिया।