Delhi Crime: पुरानी रंजिश में चाकू से गोदकर व्यक्ति की हत्या करने वाला बदमाश गिरफ्तार

    By mohammed saqib Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:41 AM (IST)

    दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने पुरानी रंजिश के चलते चाकू से गोदकर हत्या करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पश्चिम विहार ईस्ट इलाके में पेट्रोल पंप के पास हुई इस घटना में तीन अन्य लोग घायल हुए थे। आरोपित सलमान उर्फ लकी वारदात के बाद से फरार था और उसे सुल्तानपुरी इलाके से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पुरानी रंजिश में अपने साथियों के साथ मिलकर व्यक्ति की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या करने वाले बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। पश्चिम विहार ईस्ट इलाके में पेट्रोल पंप के पास हुई इस घटना में तीन अन्य व्यक्ति भी घायल हुए थे। आरोपित वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसकी पहचान नांगलोई के सलमान उर्फ लकी के रूप में हुई है।

    उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक, नांगलोई के अब्दुल अजीज और उनके परिवार पर पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला हुआ था। अजीज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि तज्दा और असगर नाम के बदमाश उनसे पुरानी दुश्मनी रखते थे। 14 मई की रात करीब साढ़े दस बजे तज्दा, असगर, जुनैद, लकी और एक अन्य युवक ने पेट्रोल पंप जवालापुरी के पास अजीज को घेर लिया और चाकू से हमला करने की कोशिश की।

    स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप और पीसीआर काल के बाद आरोपित भाग निकले। लेकिन एक घंटे बाद यानी रात 11:30 बजे वही हमलावर अपने साथियों के साथ लौटे और अजीज के घर पर धावा बोल दिया। इस हमले में उनके बड़े भाई सोहेल, छोटे भाई अली और कजिन परवीन अली को चाकुओं से गोद दिया गया। गंभीर रूप से घायल अली ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परवीन अली ने पुलिस को बताया कि उस पर लकी ने चाकू से वार किया था।

    घटना के बाद से सलमान फरार हो गया था। उसे पकड़ने के लिए एसीपी भगवती प्रसाद की देखरेख में और इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार की नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने लगातार तकनीकी निगरानी और मैनुअल इंटेलिजेंस के जरिए आरोपित की गतिविधियों पर नजर रखी और आखिरकार चार अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिला कि लकी सुल्तानपुरी इलाके में आया है। टीम ने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया। पूछताछ में आरोपित ने हत्या की वारदात में शामिल होने की बात कबूल कर ली।