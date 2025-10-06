Language
    Delhi Crime: हत्या के चार मामलों में शामिल कुख्यात बदमाश को अवैध हथियारों के साथ दबोचा

    By mohammed saqib Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:33 AM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चार हत्याओं में शामिल कुख्यात अपराधी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार बरामद हुए हैं। वह पैरोल पर भाग गया था और भगोड़ा घोषित था। दीपक दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नौ आपराधिक मामलों में शामिल रहा है जिनमें हत्या डकैती और शस्त्र अधिनियम के मामले शामिल हैं। पुलिस ने उसे आनंद विहार बस टर्मिनल से गिरफ्तार किया।

    हत्या के चार मामलों में शामिल कुख्यात बदमाश को अवैध हथियारों के साथ दबोचा

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हत्या के चार मामलों में शामिल कुख्यात बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक पिस्टल, एक कट्टा और आठ कारतूस बरामद हुए हैं। इसकी पहचान बागपत के दीपक कुमार उर्फ संजय के रूप में हुई है।

    वह वर्ष 2023 में पैरोल जंप कर भाग गया था और न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित था। वह दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल नौ आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिसमें हत्या के चार, डकैती के दो, आर्म्स एक्ट दो और चोरी का एक मामला दर्ज है।

    उपायुक्त आदित्य गौतम के मुताबिक, 30 सितंबर को एसआइ अमित कुमार को आरोपित के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पर एसीपी रमेश लांबा की देखरेख में और इंस्पेक्टर सतेंद्र खारी के नेतृत्व में गठित टीम ने आनंद विहार बस टर्मिनल पर जाल बिछाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक .32 बोर की पिस्टल, एक कट्टा और आठ कारतूस बरामद हुए।

    जांच में पता चला कि 2008 में, दीपक रोहतक के सुखपुरा चौक पर हुई एक हत्या में शामिल था, जिसके लिए उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया, लेकिन वह फरार हो गया और शिवराज पार्क, नांगलोई में रहने लगा, जहां उसने शादी कर ली।

    2015 में, उसने और उसके साथियों ने बागपत के सूप गांव नहर के पास दो व्यक्तियों की हत्या कर दी। बाद में 2015 में, उसने बाबा हरिदास नगर इलाके में झगड़े के बाद अपने जेल साथी सोहनबीर की लोहे की राड से हमला करके हत्या कर दी। वह थाना निहाल विहार इलाके से स्कार्पियो कार चारी करने के मामले में भी शामिल था।