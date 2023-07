Rahul Gandhi Residence: राहुल गांधी का ये होगा नया ठिकाना, दिल्ली की पूर्व CM के बने किराएदार

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रीय राजधानी में अपना आवास दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में शिफ्ट कर सकते हैं। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित वर्तमान में दक्षिण दिल्ली स्थित बी2 निजामुद्दीन पूर्व में इस घर में रह रहे हैं। राहुल गांधी फिलहाल अपने घर को उसी इलाके में दूसरी इमारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में हैं।

शीला दीक्षित का पुराना आवास बन सकता है राहुल गांधी का नया ठिकाना।

Your browser does not support the audio element.

एएनआई, नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रीय राजधानी में अपना आवास दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में शिफ्ट कर सकते हैं। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित वर्तमान में दक्षिण दिल्ली स्थित बी2 निजामुद्दीन पूर्व में इस घर में रह रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी सूत्रों के अनुसार, वायनाड के पूर्व सांसद फिलहाल अपने घर को उसी इलाके में दूसरी इमारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में हैं। हालांकि, अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और यह सुरक्षा की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा क्योंकि राहुल गांधी को जेड-प्लस सुरक्षा दी गई है। उन्होंने अप्रैल में ही अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था, जब गुजरात की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गौरतलब है कि राहुल फिलहाल अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपथ में रह रहे हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि सुरक्षा एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद, राहुल संदीप दीक्षित के किरायेदार होंगे और वह हुमायूं के मकबरे के पीछे स्थित 1,500 वर्ग फुट के फ्लैट के किराए के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। शीला दीक्षित 1991 से 1998 तक इस घर में रहीं और सितंबर 2014 में केरल के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद फिर से उसी फ्लैट में शिफ्ट हो गईं थी।

Edited By: Geetarjun