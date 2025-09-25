चांदनी चौक में गंदगी पर भड़कीं दिल्ली CM रेखा गुप्ता, अधिकारियों को दिए शख्स निर्देश

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक में स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान कूड़े और टूटे फुटपाथ पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। गुप्ता ने चांदनी चौक को हेरिटेज क्षेत्र बताते हुए सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया खासकर त्योहारों के दौरान। उन्होंने दुकानदारों से भी सहयोग करने की अपील की।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चांदनी चौक पहुंचीं और झाड़ू लगाकर गौरीशंकर मंदिर के सामने के फुटपाथ को साफ किया। इस दौरान वहां जगह जगह गंदगी, कूड़े के ढेर तथा टूटे फुटपाथ पर नाराजगी जताई तथा अधिकारियों से दुरुस्त करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चांदनी चौक का यह इलाका हमारा हेरिटेज क्षेत्र है। लाखों लोग यहां आते हैं। व्यावसायिक संगठनों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। त्योहारों के दौरान यहां सफाई और भी जरूरी हो जाती है। यहां कई धर्म स्थल है। शोभायात्रा निकलती है।