IGI एयरपोर्ट पर लगभग एक करोड़ के सोने के साथ यात्री गिरफ्तार, पैंट में ऐसी जगह छिपा रखा था कि...

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के मामले में एक यात्री को सीआईएसएफ ने पकड़ा है। यात्री के पास से करीब 1597 ग्राम सोने का पेस्ट बरामद हुआ। आरोपित यात्री दुबई से एयर इंडिया की फ्लाईट से भारत पहुंचा था।

बताया कि गया कि 21 जून को 06 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने एक संदिग्ध यात्री को देखा। सोने की तस्करी में शामिल होने के पुख्ता संदेह पर यात्री को एमएलसीपी (मल्टी-लेवल कार पार्किंग) क्षेत्र में सीआईएसएफ के निगरानी और खुफिया कर्मचारियों द्वारा रोका गया।

#WATCH | Delhi | Central Industrial Security Force on Wednesday recovered 1597 gms of gold in paste form worth Rs 93 lakh from a passenger at Indira Gandhi International Airport. The passenger was later identified as Karibil Haque, an Indian national, who arrived from Dubai by… pic.twitter.com/LwYDDLV83k