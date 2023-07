Chandrayaan 3 Launch: अगला स्टेशन चांद है... DMRC का ट्वीट और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की वैज्ञानिकों को बधाई

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। जिस दिन का इंतजार सभी भारतवासी बेसब्री से कर रहे थे वह दिन आज आ गया। शुक्रवार दोपहर को दोपहर 2.35 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। इस मौके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन(डीएमआरसी) ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी।

डीएमआरसी ने खास अंदाज में दी बधाई

डीएमआरसी ने चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए एक फोटो शेयर की। इस फोटो में चांद की सतह दिख रही थी और लिखा था- अगला स्टेशन चांद है...

Our best wishes for the success of this new mission @isro#ISRO #DelhiMetro pic.twitter.com/vz5uc5BaU6