सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टेंशन में चांदनी चौक के कारोबारी, 750 इमारतों पर लटकी सीलिंग की तलवार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चांदनी चौक में निर्माण संबंधित हालिया आदेश से चिंतित व्यापारी संगठनों ने 30 सितंबर को बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन ने अपने कार्यालय में बुलाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश में कहा है कि चांदनी चौक में अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई पर हाइकोर्ट व एमसीडी ट्रिब्यूनल के स्टे के आदेश 31 दिसंबर से स्वत: समाप्त हो जाएंगे।इससे करीब 750 से अधिक निर्माणों पर सीलिंग व तोड़फोड़ की आशंका पैदा हो गई।

मामले को लेकर व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल स्थानीय सांसद से भी मिला तथा हस्तक्षेप का आग्रह किया। बैठक बाद क्लाथ मार्केट चांदनी चौक के अध्यक्ष गोपाल गर्ग ने बताया कि इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में व्यापारी संगठनों को भी पक्षकार बनाने या केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप की मांग की गई है। जिसपर सहमति के लिए व्यापारी संगठनों की बड़ी बैठक का निर्णय किया गया।