पूर्व छात्रा और वायुसेना अधिकारी की शिकायत पर चैतन्यानंद की कारगुजारियों का हुआ भंडाफोड़, खुला बड़ा राज

श्री शारदा इंस्टीट्यूट में छात्राओं के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पूर्व छात्रा और वायु सेना अधिकारी की शिकायत पर चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। छात्राओं ने छेड़छाड़ और आपत्तिजनक संदेश भेजने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि चैतन्यानंद संस्थान की संपत्ति का निजी इस्तेमाल कर रहा था और उसने लग्जरी गाड़ियां खरीदीं।

अमित भाटिया, दक्षिणी दिल्ली। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की एक पूर्व छात्रा व वायु सेना की एक ग्रुप कैप्टन की शिकायत पर चैतन्यानंद सरस्वती की करतूतों का भंडाफोड़ हुआ। इसके बाद संस्थान ने छात्राओं से अपने स्तर पर बातचीत की तो जो बातें निकल कर आई, उसे सुनकर सभी स्तब्ध रह गए कि कैसे चैतन्यानंद छात्राओं का उत्पीड़न कर रहा था। इसके बाद संस्थान ने चैतन्यानंद के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार 31 जुलाई 2025 को संस्थान को एक पूर्व छात्रा का ई-मेल प्राप्त हुआ था, जिसमें आरोपित चैतन्यानंद सरस्वती की करतूतों का उल्लेख किया गया था। इसके बाद 1 अगस्त को संस्थान को भारतीय वायु सेना की एक ग्रुप कैप्टन की ओर से भी ई-मेल मिला। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि ग्रुप कैप्टन के पास को किसने शिकायत की थी।

इस मेल में भी चैतन्यानंद द्वारा छात्राओं के साथ किए जा रहे अनुचित व्यवहार और उनकी कारगुजारियों का विस्तार से जिक्र था। एक के बाद एक दो मेल आने से संस्थान में भी हड़कंप मच गया। संस्थान की गर्वनिंग काउंसिल ने तीन अगस्त को छात्राओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में 30 छात्राएं शामिल हुईं थीं।

संस्थान ने जब छात्राओं से बातचीत की तो इनमें से अधिकतर छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़छाड़ करने, देर रात आपत्तिजनक संदेश भेजने और डरा-धमकाकर अपने कमरे में बुलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। संस्थान ने इन गंभीर आरोपों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिस पर चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

संस्थान की संपत्ति का कर रहा था निजी इस्तेमाल पुलिस जांच में सामने आया है कि छात्राओं का शोषण करने के साथ ही चैतन्यानंद ने संस्थान की संपत्तियों का भी निजी इस्तेमाल करने लगा था। उसने एक तरह से संस्थान पर भी कब्ज़ा कर लिया था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार उसने संस्थान की संपत्तियों को आर्थिक लाभ के लिए निजी कंपनियों को किराए पर दे दिया। उनसे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल वह लग्जरी गाड़ियां व निजी संपत्ति खरीदने में कर रहा था। बृहस्पतिवार को भी पुलिस ने उसकी एक बीएमडब्ल्यू आइएक्स इलेक्ट्रिक कार बरामद की है।