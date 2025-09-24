CBSE ने जारी की बोर्ड परीक्षाओं की डेट, फरवरी में इस दिन शुरू होंगी परीक्षाएं; देखें पूरी डिटेल
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2026 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी कर दी है। परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 15 जुलाई 2026 तक चलेंगी जिसमें मुख्य परीक्षाओं के साथ अन्य परीक्षाएं भी शामिल हैं। लगभग 45 लाख छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे जो भारत और 26 विदेशी देशों में आयोजित की जाएंगी। मूल्यांकन परीक्षा के 10 दिन बाद शुरू होगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी कर दी है। बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 15 जुलाई, 2026 तक चलेंगी।
इस दौरान, मुख्य परीक्षाओं के साथ-साथ, कक्षा 12वीं के खेल वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षाएं, कक्षा 10वीं की द्वितीय सत्र की बोर्ड परीक्षाएं और कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षाएँ भी आयोजित की जाएँगी।
बोर्ड के अनुसार, लगभग 45 लाख छात्र 2026 की परीक्षाओं में शामिल होंगे। ये परीक्षाएं भारत में 204 विषयों और 26 विदेशी देशों में आयोजित की जाएंगी।
प्रत्येक विषय की परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा और इसे 12 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उदाहरण के लिए, यदि 12वीं कक्षा का भौतिकी का पेपर 20 फ़रवरी को होता है, तो मूल्यांकन 3 मार्च, 2026 से शुरू होगा और 15 मार्च तक पूरा हो जाएगा।
बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यह एक अनुमानित डेटशीट है। स्कूलों से छात्रों की अंतिम सूची मिलने के बाद अंतिम डेटशीट जारी की जाएगी।
