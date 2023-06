जर्मनी से शंघाई जा रही कार्गो फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर किया डायवर्ट, रखरखाव के कारण चीन ने किया था अनुरोध

नई दिल्ली, एएनआई। जर्मनी से शंघाई जाने वाली यूपीएस एयरलाइंस की कार्गो फ्लाइट को रखरखाव के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया है। यह जानकारी आईजीआई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने दी है। इस फ्लाइट के लिए चीन ने अर्जेंट मेन्टेनेंस की मांग करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट डायवर्ट करने की बात कही थी, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है।

"UPS Airlines cargo flight from Cologne, Germany to Shanghai, China requested diversion to Delhi due to unreliable airspeed and availability of maintenance team at Delhi. The flight landed safely," said Delhi Airport Sources