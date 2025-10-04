विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी का किया दौरा, भारतीय विधायी रिकॉर्ड का अध्ययन किया

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी का दौरा किया। उन्होंने 1900-1930 के भारतीय विधायी रिकॉर्ड का अध्ययन किया और मोदीएट20 पुस्तक भेंट की। ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा आयोजित इस दौरे में लाइब्रेरी अधिकारियों ने दिल्ली विधानसभा के साथ सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। विजेंद्र गुप्ता ने अभिलेखों तस्वीरों और लिखित अभिलेखों के विशेष संग्रह का भी अवलोकन किया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता शनिवार को लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी का दौरा किया, जहां उन्होंने विशेष रूप से तैयार किए गए संग्रह में अभिलेख, फ़ोटोग्राफ़्स और लिखित अभिलेख का अध्ययन किया, इनमें अधिकतर उस समय की संसद के थे, जाे कभी वर्तमान दिल्ली विधानसभा के स्थान पर चलती थी।

यह दौरा ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के लिए आयोजित किया गया था। इस अवसर पर गुप्ता ने 'मोदीएट20' पुस्तक ब्रिटिश लाइब्रेरी की इंटरनेशनल आफिस मैनेजर को भेंट की और लाइब्रेरी द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। लाइब्रेरी अधिकारियों ने दिल्ली विधानसभा के साथ निरंतर सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया।