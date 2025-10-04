Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी का किया दौरा, भारतीय विधायी रिकॉर्ड का अध्ययन किया

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:08 PM (IST)

    दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी का दौरा किया। उन्होंने 1900-1930 के भारतीय विधायी रिकॉर्ड का अध्ययन किया और मोदीएट20 पुस्तक भेंट की। ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा आयोजित इस दौरे में लाइब्रेरी अधिकारियों ने दिल्ली विधानसभा के साथ सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। विजेंद्र गुप्ता ने अभिलेखों तस्वीरों और लिखित अभिलेखों के विशेष संग्रह का भी अवलोकन किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    विधानसभा अध्यक्ष ने लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी का किया दौरा

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता शनिवार को लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी का दौरा किया, जहां उन्होंने विशेष रूप से तैयार किए गए संग्रह में अभिलेख, फ़ोटोग्राफ़्स और लिखित अभिलेख का अध्ययन किया, इनमें अधिकतर उस समय की संसद के थे, जाे कभी वर्तमान दिल्ली विधानसभा के स्थान पर चलती थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह दौरा ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के लिए आयोजित किया गया था। इस अवसर पर गुप्ता ने 'मोदीएट20' पुस्तक ब्रिटिश लाइब्रेरी की इंटरनेशनल आफिस मैनेजर को भेंट की और लाइब्रेरी द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। लाइब्रेरी अधिकारियों ने दिल्ली विधानसभा के साथ निरंतर सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया।

    इस दौरान ब्रिटिश हाई कमीशन की सदस्य सहारा कुरैशी भी उपस्थित थीं। गुप्ता ने 1900–1930 के भारतीय विधायी रिकार्ड का अध्ययन किया, जिसने देश के विधायी और संसदीय इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।