दिल्ली से वाराणसी जा रही IndiGo की फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप, टॉयलेट में मिले टिशू पेपर पर लिखी ये बात

#WATCH | Visuals from outside Indira Gandhi International Airport, Delhi where the passengers of the IndiGo flight 6E2211 operating from Delhi to Varanasi were evacuated through the emergency door after a bomb threat was reported on the flight.

दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, आज मंगलवार सुबह 5:35 बजे दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट में बम होने की खबर आई। इस पर क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) मौके पर पहुंची। सभी यात्रियों को आपातकालीन गेट से बाहर निकाला गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं, फ्लाइट की जांच की जा रही है।

इंडिगो ने बताया कि दिल्ली से वाराणसी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट (6E2211) को IGI एयरपोर्ट पर बम की धमकी मिली थी। इस पर सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया गया और एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों के दिशानिर्देशों के अनुसार विमान को सुदूर खाड़ी में ले जाया गया, जहां सभी यात्रियों को आपातकालीन गेट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल फ्लाइट का निरीक्षण चल रहा है। सभी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद, विमान को वापस टर्मिनल क्षेत्र में लाया जाएगा।

A bomb threat was reported on an IndiGo flight from Delhi to Varanasi. The aircraft has been moved to an isolation bay for investigation. Aviation security and a bomb disposal team are currently on site: Airport Official told ANI pic.twitter.com/gzdQUaI54c— ANI (@ANI) May 28, 2024