अरे दीवानों मुझे पहचानो...' बिग बी के गीतों पर झूमे दिल्लीवासी, विनीत चौधरी और आनंदिता ने बांधा समां

आंध्रा सभागार में ए फार अमिताभ कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन के फिल्मी गीतों की प्रस्तुति हुई। विनीत चौधरी के गाने से शुरुआत हुई और आनंदिता के भावपूर्ण गायन ने समां बांध दिया। शान फिल्म के गीत ने जोश भरा जबकि देख के तुम को दिल डोला है पर खूब तालियाँ बजीं। यह कार्यक्रम अमिताभ बच्चन को समर्पित था।

जागरण संवादाता, नई दिल्ली। "अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन..." जैसे ही गायक विनीत चौधरी ने अपनी दमदार आवाज में यह गीत शुरू किया। सभागार में बैठा हर शख्स झूम उठा। मौका था आंध्रा सभागार में आयोजित बालीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्मों के शानदार गीतों पर केंद्रित ''ए फार अमिताभ'' कार्यक्रम का। मंच पर जैसे ही संगीतकारों ने अमिताभ बच्चन के फिल्मों के गीतों की प्रस्तुत देनी शुरू की। पूरा सभागार संगीत प्रेमियों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

कार्यक्रम का आगाज ''पर्दा है पर्दा'' मजेदार गीतों से हुआ। इस दौरान गायिका आनंदिता की भावपूर्ण प्रस्तुति ने महफिल में एक नजाकत घोल दी। उन्होंने जब ''बिमिसल'' फिल्म का मार्मिक गीत ''ए री पवन ढूंढे किसे तेरा मन'' गाया तो संगीत प्रेमियों की पुराने यादें ताजा हो गई और संगीतकारों के साथ जमकर सुर मिलाया।

कार्यक्रम में ''शान'' फिल्म के उत्साह से भरपूर गीत ''प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से'' ने दर्शकों में जोश भर दिया। वहीं, डा. मानवी और अरविंद सहित अन्य कलाकारों ने अपनी बेहतरीन गायकी से हर गीत को एक नया आयाम दिया।