Manish Sisodia Live: 'मुझ पर और अरविंद केजरीवाल पर बजरंगबली का आशीर्वाद', पूजा के बाद बोले मनीष सिसोदिया

— ANI (@ANI) August 10, 2024

दिल्ली (Delhi News) के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) कहते हैं कि जब भी आम आदमी पार्टी पर कोई संकट आया है, हनुमानजी ने उसे दूर किया है। इसीलिए हम यहां हनुमानजी का आशीर्वाद लेने आए हैं।

#WATCH | Delhi: AAP leader and former Deputy CM Manish Sisodia says, "Lord Bajrang Bali has blessed me. Arvind Kejriwal also has blessings of Lord Bajrang Bali and you will see that Kejriwal ji will also be blessed in the same way." https://t.co/wZl0A1lw9D pic.twitter.com/WZaPtbaqw7