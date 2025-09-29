Delhi BJP Office: दिल्ली में भाजपा का होगा नया ठिकाना, पीएम मोदी आज करेंगे 17वें कार्यालय का उद्घाटन

निहाल सिंह, नई दिल्ली। 1980 में राष्ट्रीय राजधानी में दो कमरों के कार्यालय से शुरुआत करने वाली भाजपा का अब दिल्ली में 17 वां कार्यालय शुरू होने जा रहा है। अजमेरी गेट स्थित दो कमरों का यह कार्यालय शुरुआत में राष्ट्रीय कार्यालय रहा और फिर भाजपा आगे बढ़नी लगी तो प्रदेश कार्यालय बन गया।

अब इसी दिल्ली में भाजपा के 14 जिला कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय के दो भाग और स्थायी प्रदेश कार्यालय के उद्धाटन के साथ ही 17वां कार्यालय जुड़ जाएगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यालय का उद्धाटन करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

अभी भाजपा का प्रदेश कार्यालय 14 पंडित पंत मार्ग पर है जो बतौर सांसद मदन लाल खुराना को आवास के तौर पर मिला था लेकिन उन्होंने 1990 में इसे आवास न बनाकर पार्टी का कार्यालय बना दिया।

इसके बाद यह कोठी लाल बिहारी तिवारी के नाम से हो गई। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो इसका आवंटन प्रदेश भाजपा कार्यालय के रूप में हुआ।

प्रदेश भाजपा कार्यालय के अजमेरी गेट, रकाबगंज और प्रदेश पंत मार्ग के कार्यालय में काम कर चुके सुंदर सिंह बताते हैं कि अजमेरी गेट में एक मंजिला कार्यालय में भूतल पर प्रदेश और पहली मंजिल पर राष्ट्रीय कार्यालय था।

दोनों तल पर दो-दो कमरे कमरे थे। इसमें एक कमरा प्रदेश कार्यालय के कर्मियों के लिए था जबकि दूसरा कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष के लिए था।

जब चुनाव के दौरान राष्ट्रीय कार्यालय में आ जाती थी दिल्ली भाजपा

सुंदर सिंह बताते हैं कि भाजपा के प्रदेश के पहले अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा बने थे। 1988 में भाजपा का नया राष्ट्रीय कार्यालय 11 अशोक रोड बना। इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान 11 अशोक रोड पर प्रदेश का अस्थायी कार्यालय बन जाता था। क्योंकि बैठकें और प्रचार के लिए अजमेरी गेट पर जगह नहीं होती थी।