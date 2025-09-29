Language
    Delhi BJP Office: दिल्ली में भाजपा का होगा नया ठिकाना, पीएम मोदी आज करेंगे 17वें कार्यालय का उद्घाटन

    By Nihal Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    नई दिल्ली में भाजपा का 17वां कार्यालय (Delhi BJP Office) खुलने जा रहा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। यह कार्यालय डीडीयू मार्ग पर स्थित है। पहले भाजपा का कार्यालय अजमेरी गेट में दो कमरों से शुरू हुआ था। वीरेंद्र सचदेवा ने इसे ऐतिहासिक पल बताया है। नया कार्यालय जाम की समस्या को कम करेगा।

    अजमेरी गेट के दो कमरों से हुआ था भाजपा का सफर, अब दिल्ली में 17 कार्यालय

    निहाल सिंह, नई दिल्ली। 1980 में राष्ट्रीय राजधानी में दो कमरों के कार्यालय से शुरुआत करने वाली भाजपा का अब दिल्ली में 17 वां कार्यालय शुरू होने जा रहा है। अजमेरी गेट स्थित दो कमरों का यह कार्यालय शुरुआत में राष्ट्रीय कार्यालय रहा और फिर भाजपा आगे बढ़नी लगी तो प्रदेश कार्यालय बन गया।

    अब इसी दिल्ली में भाजपा के 14 जिला कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय के दो भाग और स्थायी प्रदेश कार्यालय के उद्धाटन के साथ ही 17वां कार्यालय जुड़ जाएगा।

    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यालय का उद्धाटन करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

    अभी भाजपा का प्रदेश कार्यालय 14 पंडित पंत मार्ग पर है जो बतौर सांसद मदन लाल खुराना को आवास के तौर पर मिला था लेकिन उन्होंने 1990 में इसे आवास न बनाकर पार्टी का कार्यालय बना दिया।

    इसके बाद यह कोठी लाल बिहारी तिवारी के नाम से हो गई। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो इसका आवंटन प्रदेश भाजपा कार्यालय के रूप में हुआ।

    प्रदेश भाजपा कार्यालय के अजमेरी गेट, रकाबगंज और प्रदेश पंत मार्ग के कार्यालय में काम कर चुके सुंदर सिंह बताते हैं कि अजमेरी गेट में एक मंजिला कार्यालय में भूतल पर प्रदेश और पहली मंजिल पर राष्ट्रीय कार्यालय था।

    दोनों तल पर दो-दो कमरे कमरे थे। इसमें एक कमरा प्रदेश कार्यालय के कर्मियों के लिए था जबकि दूसरा कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष के लिए था।

    जब चुनाव के दौरान राष्ट्रीय कार्यालय में आ जाती थी दिल्ली भाजपा

    सुंदर सिंह बताते हैं कि भाजपा के प्रदेश के पहले अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा बने थे। 1988 में भाजपा का नया राष्ट्रीय कार्यालय 11 अशोक रोड बना। इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान 11 अशोक रोड पर प्रदेश का अस्थायी कार्यालय बन जाता था। क्योंकि बैठकें और प्रचार के लिए अजमेरी गेट पर जगह नहीं होती थी।

    दफ्तर के सामने बनाया जा रहा है नया यू टर्न

    डीडीयू मार्ग पर प्रदेश भाजपा कार्यालय होने की वजह से जाम न लगे, इसके लिए नया कट बनाया जा रहा है। इससे प्रदेश भाजपा कार्यालय आने जाने वाले वाहन सीधे डीडीयू मार्ग से आइटीओ की तरफ जा सकेंगे। अगर, कट नहीं बनता तो मिंटो रोड की लाल बत्ती से यू टर्न लेकर आइटीओ आना पड़ता। इससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी।

    पीएम मोदी हमारे कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वह पल एक ऐतिहासिक होगा।लगभग 35 वर्ष 14 पंडित पंत मार्ग से प्रदेश कार्यालय चला। अब डीडीयू मार्ग पर अपना कार्यालय होगा।यह सफर काफी संघर्ष पूर्ण लेकिन शानदार रहा। - वीरेंद्र सचदेवा, अध्यक्ष, दिल्ली भाजपा