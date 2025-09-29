'हमारे कप्तान ने स्टाइल में दिया जवाब', AAP की सूर्यकुमार को चुनौती पर क्या बोले भाजपा नेता?
भाजपा नेता अमित मालवीय ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के भारतीय टीम के कप्तान पर किए गए हमले का जवाब दिया है। सौरभ भारद्वाज ने सूर्यकुमार यादव बीसीसीआई और आईसीसी को चुनौती दी थी कि मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कमाए गए पैसे पहलगाम के शहीदों को दान करें। मालवीय ने भारद्वाज को अरविंद केजरीवाल का मसखरा बताया और कहा कि कप्तान ने शानदार तरीके से जवाब दिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा भारतीय टीम के कप्तान पर किए गए तीखे हमले को लेकर अब भाजपा नेता अमित मालवीय ने पलटवार किया है।
उन्होंने एक्स (X) पर पोस्ट डालते हुए लिखा कि आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने टीम इंडिया के कप्तान को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों की मदद के लिए अपनी मैच फीस दान करने की चुनौती देने की हिम्मत की। उन्होंने कहा कि हमारे कप्तान ने शानदार अंदाज में इसका जवाब दिया है।
The two-penny AAP MLA, clown of Arvind Kejriwal, had the audacity to challenge Team India’s captain to donate his match fee to the Armed Forces in support of the Pahalgam terror attack victims.
Our captain responded in style. pic.twitter.com/Q1ZegAN4JP— Amit Malviya (@amitmalviya) September 29, 2025
सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा?
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सूर्यकुमार, बीसीसीआई (BCCI) और आईसीसी (ICC) को चुनौती दी कि क्रिकेट मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कमाए गए पैसों को 26 महिलाओं को दे दें।
उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है, तो वह मान लेंगे कि यह मैच पहलगाम के शहीदों को समर्पित था। यह बयान भारत-पाकिस्तान मैच के बाद सूर्यकुमार के उस फैसले पर आया, जिसमें उन्होंने जीत को पहलगाम के शहीदों के नाम समर्पित किया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया।
