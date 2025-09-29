'हमारे कप्तान ने स्टाइल में दिया जवाब', AAP की सूर्यकुमार को चुनौती पर क्या बोले भाजपा नेता?

भाजपा नेता अमित मालवीय ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के भारतीय टीम के कप्तान पर किए गए हमले का जवाब दिया है। सौरभ भारद्वाज ने सूर्यकुमार यादव बीसीसीआई और आईसीसी को चुनौती दी थी कि मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कमाए गए पैसे पहलगाम के शहीदों को दान करें। मालवीय ने भारद्वाज को अरविंद केजरीवाल का मसखरा बताया और कहा कि कप्तान ने शानदार तरीके से जवाब दिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा भारतीय टीम के कप्तान पर किए गए तीखे हमले को लेकर अब भाजपा नेता अमित मालवीय ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स (X) पर पोस्ट डालते हुए लिखा कि आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने टीम इंडिया के कप्तान को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों की मदद के लिए अपनी मैच फीस दान करने की चुनौती देने की हिम्मत की। उन्होंने कहा कि हमारे कप्तान ने शानदार अंदाज में इसका जवाब दिया है।

