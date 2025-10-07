Language
    बिहार के चुनावी रण में 'कमल' खिलाने उतर रहे हैं दिल्ली के नेता, भाजपा ने इन दिग्गजों को सौंपी कमान

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    दिल्ली भाजपा के नेता बिहार में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उत्साहित हैं। मनोज तिवारी रैलियों द्वारा माहौल बनाएंगे जबकि अन्य नेता चुनाव प्रबंधन संभालेंगे। दिल्ली के अनुभवी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है जिन्होंने पहले भी कई राज्यों में योगदान दिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने 15 नेताओं को बिहार जाने का आदेश दिया है ताकि वे चुनाव प्रबंधन में मदद कर सकें।

    Hero Image
    दिल्ली भाजपा के नेता बिहार में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उत्साहित हैं। जागरण ग्राफिक्स

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली चुनाव में जीत से यहां के भाजपा नेताओं में जोश भर गया है। अब इसी उत्साह के साथ दिल्ली के नेता बिहार में भाजपा की जीत में योगदान देंगे। राजधानी में पूर्वांचल का चेहरा मनोज तिवारी चुनावी रैलियों के जरिए भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने का काम करेंगे।

    वहीं, कई अन्य नेता चुनाव प्रबंधन संभालेंगे। सांसदों और विधायकों से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक, अनुभवी नेताओं को बिहार चुनाव में जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं।

    इस साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्टार प्रचारक थे। कई अन्य नेताओं ने भी प्रचार किया था। राज्य के कई सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारियां दी गई थीं।

    अब स्थानीय नेता भी पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में बिहार जाएंगे। भाजपा नेताओं का कहना है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी की लोकप्रियता का फायदा बिहार चुनाव में भी पार्टी को मिलेगा। वह कई जगहों पर जनसभाएं और रोड शो करेंगे।

    पिछले महीने, भाजपा ने गयाजी और सासाराम में युवा संवाद सम्मेलन आयोजित किए थे, जहाँ नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने युवा कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति और बूथ प्रबंधन के गुर सिखाए थे।

    प्रदेश भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी नेतृत्व विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रबंधन में दिल्ली के कार्यकर्ताओं के अनुभव का उपयोग करता है। यहां के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के चुनावों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

    यही वजह है कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में भी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। उनके बीच काम करने का उनका अनुभव चुनावी रणनीति बनाने में भी काम आएगा। अब तक राष्ट्रीय नेतृत्व ने 15 नेताओं को बिहार का दौरा करने को कहा है।

    केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और कमलजीत सहरावत के साथ-साथ विधायक अभय वर्मा और अजय महावर, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी, एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, भाजपा नेता राजीव बब्बर आदि को वहाँ के विभिन्न जिलों में चुनाव प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। कई अन्य नेताओं को भी तैयार रहने को कहा गया है।