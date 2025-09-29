Language
    बिहार विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू, सात राज्यों में उपचुनाव भी; कभी भी हो सकती है घोषणा

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:25 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है और घोषणा पांच अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है। आयोग ने बिहार के साथ ही जम्मू-कश्मीर पंजाब झारखंड सहित सात राज्यों की खाली आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के संकेत दिए हैं जिसके लिए 470 पर्यवेक्षकों की टीम तैनात की गई है। चुनाव आयोग अक्टूबर में पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेगा।

    बिहार विधानसभा के साथ सात राज्यों में उपचुनाव भी।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसकी घोषणा पांच अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है। हालांकि आयोग ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, झारखंड सहित सात राज्यों की खाली आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के भी संकेत दिए हैं।

    आयोग ने रविवार को बिहार के साथ ही सात राज्यों की विधानसभा की खाली सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर 470 पर्यवेक्षकों की एक भारी-भरकम टीम की तैनाती देने का फैसला लिया है। इनमें समान्य, पुलिस व आय-व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं। 

    चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव के साथ ही जिन सात राज्यों की खाली हुई आठ सीटों पर चुनाव कराने के संकेत दिए है, उनमें जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा सीट है, वहीं पंजाब की तरनतारन, झारखंड की घाटसिला, राजस्थान की अंता, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डंपा व ओडिशा की नुआपाडा विधानसभा सीट शामिल हैं। 

    आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा के आम चुनाव के साथ ही खाली पड़ी आठों सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की जाएगी। सूत्रों की मानें तो ये छह या सात अक्टूबर को हो सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा आम चुनाव के साथ ही सात राज्यों में होने वाले उपचुनाव के लिए जिन 470 पर्यवेक्षकों को तैनाती देने का फैसला लिया है, उनमें 320 आइएएस, 60 आइपीएस व 90 आइआरएस अधिकारी शामिल है। 

    यह सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक औऱ आय-व्यय पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे। साथ ही चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता से कराने में चुनाव आयोग की मदद करेंगे। आयोग ने चुनाव के लिए तैनात किए गए पर्यवेक्षकों की तीन अक्टूबर को दिल्ली में बैठक भी बुलाई है। इसमें उन्हें चुनाव के दौरान बरती जाने वाले सावधानियां और चुनौतियों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। 