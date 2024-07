Delhi News: द्वारका में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत ढहने से एक की मौत, आठ लोग घायल

एएनआई, नई दिल्ली। द्वारका सेक्टर 12 में एक अस्पताल की निर्माणाधीन इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। मृतक महिला बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने बताया कि क्राइम टीम को दुर्घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए सूचित किया गया है और इस संबंध में मामला दर्ज किया जा रहा है।

Delhi | One person died and 8 injured after an under-construction building/basement of a hospital in sector 12 Dwarka, collapsed. Crime team is informed to inspect the accident spot and a case is being registered: Delhi Police