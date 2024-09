Balenzia Store at IGI Airport: बैलेंजिया ने दिल्ली एयरपोर्ट पर खोला अपना नया स्टोर

उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य रिटेल की मौजूदगी को अपने ग्राहकों की यात्रा के साथ जोड़ना है, ताकि वो जहां भी जाएं, हमारे उत्पादों तक आसानी से पहुंच सकें। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्टोर की शुरुआत हमारे निरंतर विस्तार के प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि है। यह मौजों की श्रेणी में एक लीडर के रूप में हमारी मौजूदगी को मजबूत करता है। इससे पूरे भारत में हमारे ब्रांड की उपस्थिति बढ़ेगी।

बैलेन्जीया के बारे में

बैलेन्जीया भारत का पसंदीदा लाइफस्टायल प्रोडक्ट ब्रांड है। यह उच्च गुणवत्ता वाले और स्टाइलिश मोजों की सीरीज पेश करती है। ब्रांड अपने ग्राहकों को डिजाइन, शैली और रंग वाले भीड़ से अलग दिखने में सहायता करना है। Balenzia सभी प्रकार के सॉक्स की सीरीज जारी करती है। आपको बता दें कि Balenzia को बेस्ट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट फैशन एक्सेसरीज (Best Lifestyle Product Fashion Accessories of the Year 2023) अवार्ड से सम्मानित किया गया है।