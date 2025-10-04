Language
    दिल्लीवासियों को मिलेगा सिर्फ 5 रुपये में भरपेट भोजन, अटल कैंटीन की तैयारियों अंतिम रूप दे रहा डूसिब

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:11 AM (IST)

    दिल्ली सरकार झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन योजना शुरू करने जा रही है। 25 दिसंबर से शुरू होने वाली इस योजना के तहत डूसिब 100 कैंटीन स्थापित करेगा। भोजन तैयार करके लाया जाएगा और चिह्नित स्थानों पर वितरित किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित शाखा बनाई गई है।

    कैबिनेट की मंजूरी के बाद अटल कैंटीन की तैयारियों अंतिम रूप दे रहा डूसिब

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) अटल कैंटीन की तैयारियों को अंतिम रूप से रहा है। इस योजना के तहत शहर की झुग्गी बस्तियों के निवासियों को केवल पांच रुपये प्रति प्लेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डूसिब के अनुसार भोजन मौके पर तैयार नहीं किया जाएगा। इसे बनाकर लाया जाएगा अौर इसे बांटने के लिए स्थान निर्धारित किए जाएंगे। सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर से शहर भर में 100 कैंटीन स्थापित करने की योजना बना रही है।

    इसके लिए डूसिब द्वारा जारी एक अधिसूचना में जेजे क्लस्टरों में उपयुक्त स्थानों की पहचान करके आवश्यकतानुसार केंद्रों का डिज़ाइन तैयार करने और योजना के संचालन ढांचे को पूरा करने के लिए कहा गया है।

    डूसिब भोजन, उनकी कीमत और संबंधित मामलों को अंतिम रूप देने पर भी काम कर रहा है ताकि कैंटीन शुरू होने के बाद सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित हो सके। अधिसूचना में कहा गया है कि योजना के क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने डूसिब के तहत एक समर्पित अटल कैंटीन शाखा का गठन किया है, जो डूसिब के प्रधान निदेशक की देखरेख में काम करेगी, जिनकी सहायता एक अधीक्षण अभियंता और एक कार्यकारी अभियंता करेंगे।

    इस शाखा को परियोजना के हर चरण, डिज़ाइन और निर्माण से लेकर विक्रेता चयन और अंतिम कार्यान्वयन तक समन्वय का कार्य सौंपा गया है। डूसिब के एक अधिकारी ने कहा कि अटल कैंटीन का उद्देश्य शहरी गरीबों और झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों को किफ़ायती, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।