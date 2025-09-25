Language
    'राज्य का दर्जा लद्दाख का हक, हर देशभक्त को देना चाहिए साथ', केजरीवाल ने अलग राज्य की मांग को दिया समर्थन

    By sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:11 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन किया है। केजरीवाल ने कहा कि लद्दाख का यह हक है और भाजपा सरकार उनकी आवाज दबा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज बुलंद होनी चाहिए और हर देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भाजपा की केंद्र सरकार से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे लोगों का समर्थन किया है।

    केजरीवाल लद्दाख के लोगों की मांग को जायज बताते हुए कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, राज्य का दर्जा पाना लद्दाख का हक है। हमने ये आजादी इसलिए नहीं ली थी कि जनता अंग्रेजों के बजाय बीजेपी की गुलाम बन कर रह जाए। आज लद्दाख के हालात चिंताजनक हैं। हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए।

    बृहस्पतिवार को केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया था, ताकि हर भारतीय को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार मिले। लेकिन आज भाजपा एक के बाद एक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रही है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार छीन रही है।

    उन्होंने कहा कि लदाख के लोग क्या मांग रहे हैं? वो सिर्फ़ अपने वोट का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा उनकी आवाज़ दबा रही है। बार-बार वादा कर के भी उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रही है।

    उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता की आवाज़ है और जब सरकार वही आवाज़ दबाने लगे तो जनता का ये कर्तव्य है कि वह और बुलंद आवाज़ में बोले। सिसोदिया ने कहा कि सत्ता के अहंकार ने संवैधानिक अधिकारों व लोकतांत्रिक गरिमा को कुचला है।