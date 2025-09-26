Language
    सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर आए केजरीवाल, केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

    By Jagran News Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:39 PM (IST)

    लेह में सोनम वांगचुक की संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द होने पर अरविंद केजरीवाल उनके समर्थन में उतरे हैं। आप ने कहा कि जो व्यक्ति देश के लिए सोचता है उसे सत्ता की सस्ती राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। केजरीवाल ने भाजपा पर जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाया।

    सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे केजरीवाल, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लेह में बीते दिनों हुए प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की संस्था का FCRA लाइसेंस रद करने और उनकी फॉरेन फंडिंग की जांच के आदेश के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल उनके समर्थन में उतर आए हैं। 

    इस मामले पर आप ने कहा, जो व्यक्ति देश के लिए सोचता है, शिक्षा में बदलाव लाता है, पर्यावरण बचाने के लिए नए समाधान देता है, आज वही सत्ता की सस्ती राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है।

    इसी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा सरकार जनता की आवाज को दबा रही है और लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर कर रही है।

    लद्दाख के लोग अपने संवैधानिक अधिकार की मांग कर रहे हैं

    केजरीवाल ने आगे कहा, लद्दाख के लोग किसी विशेषाधिकार की नहीं बल्कि सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकार- वोट देने और अपनी सरकार चुनने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा बार-बार वादे करने के बावजूद उनका हक नहीं दे रही।

    केजरीवाल ने कहा कि भारत ने अंग्रेजों से आजादी इसलिए नहीं ली थी कि जनता अंग्रेजों की जगह भाजपा की गुलाम बन जाए।

    भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए बलिदान दिया था, लेकिन आज भाजपा राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जनता से उनके अधिकार छीन रही है। अगर आज लद्दाख की आवाज को अनसुना किया गया, तो कल यह पूरे देश की आवाज बन जाएगी।

    लद्दाख की जनता आज सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। उनकी हिम्मत और एकजुटता साबित करती है कि जनता जब ठान ले तो सत्ता को झुका सकती है।

    अरविंद केजरीवाल ने इस संघर्ष को देश की आवाज बताते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी ज़िंदा रहेगा जब हर भारतीय लद्दाख के साथ खड़ा होगा।

    'यह लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है'

    सोनम वांगचुक का जीवन भी प्रेरणा है। उन्होंने 1988 में SECMOL की स्थापना कर शिक्षा सुधार की नई राह दिखाई, असफल छात्रों के लिए वैकल्पिक स्कूल खोले और जलवायु संकट से निपटने के लिए 'आइस स्तूप' जैसी तकनीक विकसित की। उन्होंने धारा 370 हटाने का समर्थन भी किया, क्योंकि वे भारत की एकता के समर्थक हैं।

    केजरीवाल ने आगे कहा, उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई केवल सोनम वांगचुक की नहीं, बल्कि हर भारतीय के अधिकारों और लोकतंत्र की है।

    आज लद्दाख की आवाज़ को दबाना पूरे देश के लोकतंत्र को कमजोर करना है। इसलिए हर नागरिक का फर्ज़ है कि वह इस लड़ाई के साथ खड़ा हो, क्योंकि आज लद्दाख की लड़ाई ही असली लोकतंत्र की लड़ाई है।