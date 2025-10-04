गोवा में पैर जमाने की कोशिश में AAP, तीन दिवसीय दौरे पर निकले केजरीवाल; कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद

आम आदमी पार्टी गोवा में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल तीन दिन के दौरे पर गोवा गए हैं। उन्होंने भाजपा-कांग्रेस गठबंधन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि गोवा में गुंडाराज अवैध खनन और अपराध बढ़ रहे हैं जिससे आम आदमी डर में जी रहा है। उन्होंने सरकार पर आवाज उठाने वालों को धमकाने का आरोप लगाया।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी गोवा में पैर जमाने की कोशिश में है। इसी रणनीति के तहत आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को गोवा के तीन दिन के दौरे पर निकल गए। आप गोवा में पिछले दो विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ चुकी है, गोवा में आप के दो विधायक हैं।

आप के अनुसार उनके विधायक संगठन के कार्यकर्ता वहां की जमीनी समस्याएं लगातार उठा रहे हैं और संगठन विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। आप के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी को कुछ माह पूर्व गोवा का प्रभारी बनाया था तब से वह अपना अधिकतर समय गोवा में दे रही हैं।

केजरीवाल ने दौरे पर निकलने से पहले एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पिछले 13 वर्षों से गोवा में भाजपा-कांग्रेस गठबंधन की चल रही सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। कहा कि आप द्वारा गोवा निवासियों की ओर से लगातार भाजपा-कांग्रेस गठबंधन के गुंडाराज के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है।