हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करनेवाले का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार

दिल्ली के वसंत कुंज में मोहम्मद शमशाद आलम नामक एक व्यक्ति ने हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की जिसका वीडियो वायरल हो गया। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया जिसके बाद पुलिस ने शमशाद को गिरफ्तार कर लिया। उस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने और भाईचारा बिगाड़ने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। वसंत कुंज दक्षिण इलाके में शनिवार को हिंदू देवी-देवाताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते एक व्यक्ति का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। वीडियो प्रसारित होने के बाद विश्व हिंदू परिषद सहित कई अन्य हिंदू संगठनों के लोग वीडियो में उस व्यक्ति की नर्सरी पर जमा हो गए और हंगामा करने लगे।

उनकी मांग थी कि आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वसंत कुंज दक्षिण थाना पुलिस ने आरोपित मोहम्मद शमशाद आलम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि शनिवार को वसंत कुंज दक्षिण थाना पुलिस को सूचना मिली एक व्यक्ति ने हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाई है। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास बनी उस व्यक्ति की रूबी नर्सरी पर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे।

वहां मौजूद रविकांत और अन्य लोगों ने पुलिस को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो दिखाया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्रसारित वीडियो और वहां मौजूद लोगों के बयान दर्ज कर बीएनएस की धारा 196(1ए)/299 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और आपसी भाईचारा खराब करने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।