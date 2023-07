ITO बैराज के बंद गेट खोलने में जुटी सेना, यमुना का पानी तेजी से दिल्ली से बाहर निकालने के लिए जरूरी यह काम

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेना को धन्यवाद दिया है। उन्होंने देर रात ट्वीट कर कहा कि क़रीब 20 घंटों की बिना रुके मेहनत के बाद आईटीओ बैराज का पहला जाम हुआ गेट खोल दिया गया है। गोताखोर टीम ने पानी के नीचे से सिल्ट कंप्रेसर द्वारा निकाली फिर हाईड्रा क्रेन से गेट को खींचा गया। जल्द ही पांचों गेट खोल दिए जाएंगे।

ITO बैराज के बंद गेट खोलने में जुटी सेना, पानी तेजी से दिल्ली से बाहर निकालने को जरूरी यह काम

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेना को धन्यवाद दिया है। उन्होंने देर रात ट्वीट कर कहा कि क़रीब 20 घंटों की बिना रुके मेहनत के बाद आईटीओ बैराज का पहला जाम हुआ गेट खोल दिया गया है। गोताखोर टीम ने पानी के नीचे से सिल्ट कंप्रेसर द्वारा निकाली, फिर हाईड्रा क्रेन से गेट को खींचा गया। जल्द ही पांचों गेट खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आर्मी इंजीनियर रेजिमेंट और गोताखोरों का विशेष धन्यवाद। यमुना का पानी तेजी से ओखला बैराज से होते हुए दिल्ली से बाहर निकल सके इसके लिए आईटीओ ब्रिज बैराज के पांच बंद गेट खोलने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी एक ही गेट खोला गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सेना के साथ नेवी की टीम मिलकर इसे खोलने की कोशिश कर रही है। राजनिवास से दी गई जानकारी के अनुसार गाद हटाने का काम पूरा कर लिया गया है। उम्मीद है कि अब गेट काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें हाइड्रोलिक तरीके से खोला जा सकेगा। सचिवालय के नजदीक आईटीओ ब्रिज बैराज के 32 गेट हैं, जिसे हरियाणा सरकार संचालित किया जाता है। इनमें से पांच गेट बंद हैं, जिससे पानी की निकासी बाधित हो रही है। बृहस्पतिवार को बाध नियंत्रण विभाग के अभियंता व कर्मचारी मौके पर पहुंचकर इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं नहीं मिली। गाद जमा होने के कारण गेट जाम हो गया था। यमुना का जलस्तर ज्यादा होने के कारण इस काम में परेशानी हो रही है। बृहस्पतिवार शाम को सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि गाद हटाने के लिए कोंडली प्लांट से कंप्रेसर मंगाया गया है। यदि इससे भी नहीं खुलेगा तो सभी गेट को काट कर अलग कर दिया जाएगा। यह काम शुक्रवार शाम तक नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा संचालित इन पांच गेटों को पिछले कई दशक से नहीं खोला गया। उनसे इस बैराज का संचालन दिल्ली सरकार को देने का कई बार आग्रह भी किया गया है। अब एक बार फिर से हरिणाया सरकार से यह मांग की जाएगी। भाजपा द्वारा इस समस्या पर समय रहते ध्यान नहीं देने के आरोप पर उन्होंने कहा कि यह समय एक दूसरे को दोष देने की जगह मिलकर काम करने की है।

Edited By: Geetarjun