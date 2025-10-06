JNU में भारत और विश्व व्यवस्था 2047 पर होगा मंथन, अरावली शिखर सम्मेलन का एस जयशंकर करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (एसआइएस) के स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार से दो दिवसीय ‘अरावली शिखर सम्मेलन’ का शुभारंभ होगा।

इस वर्ष का विषय ‘भारत और विश्व व्यवस्था: 2047 की तैयारी’ रखा गया है। सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर करेंगे। यह आयोजन विदेश मंत्रालय और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है।

सम्मेलन का उद्देश्य भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और बदलती विश्व व्यवस्था में उसकी रणनीतिक स्थिति पर गंभीर विमर्श करना है।

दो दिनों तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में देश-विदेश के कई विशेषज्ञ, नीति निर्माता, राजनयिक और शिक्षाविद भाग लेंगे। वे भारत की आर्थिक प्रगति, प्रौद्योगिकी और नवाचार, वैश्विक उपस्थिति, सभ्यतागत पहचान और 2047 तक भारत के विश्व शक्ति बनने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे।