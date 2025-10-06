Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    JNU में भारत और विश्व व्यवस्था 2047 पर होगा मंथन, अरावली शिखर सम्मेलन का एस जयशंकर करेंगे उद्घाटन

    By uday jagtap Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:29 AM (IST)

    जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की 70वीं वर्षगांठ पर अरावली शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर इसका उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय भारत और विश्व व्यवस्था 2047 की तैयारी है जिसमें भारत की वैश्विक भूमिका और भविष्य की रणनीतिक स्थिति पर विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    जेएनयू में भारत और विश्व व्यवस्था 2047 पर होगा मंथन

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (एसआइएस) के स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार से दो दिवसीय ‘अरावली शिखर सम्मेलन’ का शुभारंभ होगा।

    इस वर्ष का विषय ‘भारत और विश्व व्यवस्था: 2047 की तैयारी’ रखा गया है। सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर करेंगे। यह आयोजन विदेश मंत्रालय और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है।

    सम्मेलन का उद्देश्य भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और बदलती विश्व व्यवस्था में उसकी रणनीतिक स्थिति पर गंभीर विमर्श करना है।

    दो दिनों तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में देश-विदेश के कई विशेषज्ञ, नीति निर्माता, राजनयिक और शिक्षाविद भाग लेंगे। वे भारत की आर्थिक प्रगति, प्रौद्योगिकी और नवाचार, वैश्विक उपस्थिति, सभ्यतागत पहचान और 2047 तक भारत के विश्व शक्ति बनने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें