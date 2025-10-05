Language
    आनंद विहार स्टेशन पर छठ पूजा के लिए विशेष तैयारी, आरक्षित और अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए बनाई गई अलग लाइनें

    By Ashish Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर त्योहारों में होने वाली भीड़ को संभालने की तैयारी शुरू हो गई है। आरक्षित और अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए अलग लाइनें बनाई गई हैं। अस्थायी टिकट काउंटर और होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। यह व्यवस्था छठ पर्व तक रहेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और आरपीएफ बल तैनात किया गया है।

    आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंध की तैयारी शुरू

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर त्योहार में भीड़ प्रबंधन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे ने आरक्षित और अनारक्षित टिकट के यात्रियों के लिए अलग-अलग लेन बना दी हैं। कुछ दिनों में अस्थायी टिकट काउंटर और होल्डिंग एरिया बनाने का काम किया जाएगा। यह व्यवस्था छठ पर्व तक बनी रहेगी।

    इस स्टेशन से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ट्रेनें बनकर चलती हैं। त्योहार के सीजन में लोग अपने गांव व शहर जाते हैं। ऐसे में स्टेशन पर यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। भीड़ अधिक होने पर किसी तरह की अनहोनी न हो, उसे रोकने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है।

    रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि भीड़ ज्यादा होने पर यात्रियों को अस्थायी होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा। उसी ट्रेन के यात्रियों जाने की अनुमति दी जाएगी, जिनकी ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी होगी। आरक्षित और अनारक्षित टिकट के यात्री अलग-अलग लाइन से प्लेटफार्म पर जाएंगे। इसके लिए व्यवस्था बना दी गई है।

    उन्होंने बताया कि होल्डिंग एरिया के पास ही अस्थायी टिकट काउंटर बनेंगे और आटो मैटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी। वहीं पीने के पानी और खानपान की दुकान भी होगी। निगरानी के लिए 61 सीसीटीवी कैमरे रेलवे परिसर में लगाए गए हैं। आरपीएफ का अतिरिक्त बल भी मांगा गया है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं।