आनंद विहार स्टेशन पर छठ पूजा के लिए विशेष तैयारी, आरक्षित और अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए बनाई गई अलग लाइनें

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर त्योहार में भीड़ प्रबंधन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे ने आरक्षित और अनारक्षित टिकट के यात्रियों के लिए अलग-अलग लेन बना दी हैं। कुछ दिनों में अस्थायी टिकट काउंटर और होल्डिंग एरिया बनाने का काम किया जाएगा। यह व्यवस्था छठ पर्व तक बनी रहेगी।

इस स्टेशन से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ट्रेनें बनकर चलती हैं। त्योहार के सीजन में लोग अपने गांव व शहर जाते हैं। ऐसे में स्टेशन पर यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। भीड़ अधिक होने पर किसी तरह की अनहोनी न हो, उसे रोकने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है।

रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि भीड़ ज्यादा होने पर यात्रियों को अस्थायी होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा। उसी ट्रेन के यात्रियों जाने की अनुमति दी जाएगी, जिनकी ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी होगी। आरक्षित और अनारक्षित टिकट के यात्री अलग-अलग लाइन से प्लेटफार्म पर जाएंगे। इसके लिए व्यवस्था बना दी गई है।