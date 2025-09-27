अमित शाह 30 सितंबर को करेंगे ओखला एसटीपी का उद्घाटन, दिल्ली को सीवरेज समस्या से मिलेगी मुक्ति

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 सितंबर को ओखला में एशिया के सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। इस योजना से दिल्ली की सीवरेज समस्या का समाधान होगा और शुद्ध पानी उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए दिया जाएगा। बदले में दिल्ली को गंगाजल मिलेगा जिससे पानी की किल्लत दूर होगी।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 सितंबर को ओखला स्थित एशिया के सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। कार्यक्रम को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि इस योजना से पूरी दिल्ली, विशेषकर दक्षिणी दिल्ली की सीवरेज समस्या को स्थायी समाधान मिलेगा। प्रवेश वर्मा ने बताया कि ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध किया गया पानी उत्तर प्रदेश को दिया जाएगा, जिसे वहां सिंचाई कार्यों में उपयोग किया जाएगा। बदले में उतनी ही मात्रा में गंगाजल दिल्ली को मिलेगा, जो पेयजल के रूप में इस्तेमाल होगा।