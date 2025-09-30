दिल्ली को मिलेगा जल और सीवरेज का बड़ा तोहफा, अमित शाह करेंगे 1816 करोड़ की परियोजनायों का उद्घाटन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली जल बोर्ड की 1816 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम पीएम मोदी के सेवा पखवाड़े का हिस्सा है जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इन परियोजनाओं में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बूस्टर पंपिंग स्टेशन और सीवर लाइन्स शामिल हैं। यह दिल्ली के लाखों परिवारों को स्वच्छ जल और मजबूत सीवरेज नेटवर्क प्रदान करेगा।

एएनआई, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली जल बोर्ड की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लागत 1816 करोड़ रुपये से अधिक है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे 'सेवा पखवाड़े' का हिस्सा है, जो 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। सेवा पखवाड़ा पीएम मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) से महात्मा गांधी की जयंती (2 अक्टूबर) तक जनसेवा पर केंद्रित है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमित शाह ने सोमवार को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट साझा कर कहा, "कल, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत, दिल्ली के निवासियों के लिए उपहारों से भरा दिन होगा। कल मैं दिल्ली जल बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा, जिनकी लागत 1800 करोड़ रुपये से अधिक है।"

उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), बूस्टर पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन्स और नए सीवर कनेक्शन्स का निर्माण शामिल है। ये कार्य दिल्ली के लाखों परिवारों को स्वच्छ जल आपूर्ति और मजबूत सीवरेज नेटवर्क प्रदान करेंगे, जिससे राजधानी का बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उत्साह जताते हुए एक्स पर लिखा, "30 सितंबर को सुबह 11 बजे, माननीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी द्वारा दिल्ली को 1816 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उपहार मिलेगा।" उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली 'स्वच्छ, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार' राजधानी बन रही है। ये योजनाएं स्वच्छ जल, आधुनिक सीवरेज सिस्टम और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी।

गुप्ता ने जोर दिया कि सेवा पखवाड़े के दौरान ये परियोजनाएं दिल्ली को एक मील का पत्थर प्रदान करेंगी।सेवा पखवाड़े की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री गुप्ता ने जन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक विशेष CATS एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई थी।