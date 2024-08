Doctors Strike: 'काम पर वापस लौट आइए, मरीज हो रहे परेशान...', AIIMS ने डॉक्टरों से की हड़ताल खत्म करने की अपील

लोगों की परेशानी के मद्देनजर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक ने रेजिडेंट डॉक्टरों से तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौटने की अपील की है ताकि रोगी देखभाल सेवाएं सामान्य हो सकें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने के फैसले के बाद भी डॉक्टरों ने हड़ताल वापस नहीं ली है।

Director, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) appeals to the Resident Doctors of AIIMS New Delhi to resume their duties immediately so that patient care services are normalized. pic.twitter.com/4HS32d1QwB