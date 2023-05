Delhi Sakshi Murder Case: हत्या के बाद साहिल ने रिठाला में छिपाया था हथियार, पुलिस पूछताछ में खुलासा

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi Sakshi Murder Case : बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में हुए साक्षी हत्याकांड को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं।

ताजा जानकारी सामने आई है कि आरोपी साहिल खान किशोरी की निर्मम हत्या करने के बाद रिठाला भाग गया था। उसने वहां जाकर हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार छिपाया और फिर यूपी के बुलंदशहर स्थित अपनी बुआ के घर में जाकर छिप गया।

समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया कि शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या के बाद आरोपी साहिल खान रिठाला भाग गया था, वहां हथियार फेंककर वह बस से बुलंदशहर चला गया। घटना के 10 मिनट बाद जब स्थानीय लोगों ने वारदात की सूचना दी तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।

इसके अलावा यह भी बताया कि हत्या के बाद से साहिल का फोन बंद था और उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। बुलंदशहर पहुंचने के लिए साहिल ने दो बसें बदली थीं। पूछताछ में पुलिस के कुछ सवालों का जवाब वह नहीं दे पाया है। वह शायद पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहा है। उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा।

