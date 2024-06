IGI एयरपोर्ट टर्मिनल-1 हादसे पर सियासी घमासान, खरगे ने मोदी सरकार को घेरा; भाजपा ने दिया करारा जवाब

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 की छत के गिरने के बाद शुरू हुए राजनीतिक घमासान के बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा कि यह संरचना 2009 में हुई थी। संरचना के उद्घाटन के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचना की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यह संरचना 2009 में बनी थी।

मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने टर्मिनल-1 का नहीं, बल्कि किसी दूसरी इमारत का उद्घाटन किया था। छतरी के निर्माण और उद्घाटन के समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त गठबंधन (यूपीए) सरकार सत्ता में थी।

इससे पहले कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने इस घटना को लेकर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट (T1) की छत का गिरना, जबलपुर एयरपोर्ट की छत का गिरना, अयोध्या की नई सड़कों की खस्ता हालत, राम मंदिर लीकेज, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड में दरारें, 2023 और 2024 में बिहार में 13 नए पुल गिरना, प्रगति मैदान सुरंग का जलमग्न होना, गुजरात में मोरबी पुल का ढहना त्रासदी, कुछ ऐसे स्पष्ट उदाहरण हैं जो मोदी और भाजपा के "विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा" बनाने के बड़े दावों को उजागर करते हैं।

कांग्रेस प्रमुख ने यह भी कहा कि 10 मार्च को, जब पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट T1 का उद्घाटन किया तो उन्होंने खुद को 'दूसरी मिट्टी का इंसान' कहा। उन्होंने एक भ्रष्ट, अयोग्य और स्वार्थी सरकार का खामियाजा भुगता है।

वहीं इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिल्ली एयरपोर्ट पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को अपनी ओर से सत्यापन और निरीक्षण करने के लिए कहा है। लेकिन हम इसे उनके ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं। मंत्रालय की ओर से हमारे पास डीजीसीए है, जो सुरक्षा पहलू को देखता है। जो इस निरीक्षण की निगरानी करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

मंत्री ने कहा कि मंत्रालय की ओर से, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इसे केवल इस एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक गंभीर मुद्दे के रूप में लिया गया है, जहां इसी तरह की संरचनाएं हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी एयरपोर्ट की जांच की जाएगी। हम अपने दायरे में आने वाले सभी एयरपोर्ट की गहन जांच करेंगे।

कहा कि हम आवश्यक रिपोर्ट तैयार करेंगे और देखेंगे कि इसके लिए किसी स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता है या नहीं। शुक्रवार को भारी बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। हो गए हैं।

Corruption and criminal negligence is responsible for the collapse of shoddy infrastructure falling like a deck of cards, in the past 10 years of Modi Govt.

#WATCH | On portion of canopy collapsed at Delhi airport's Terminal-1, Union Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu Kinjarapu says, "...we are taking this incident seriously...I want to clarify that the building inaugurated by PM Narendra Modi is on the other side and the… pic.twitter.com/ahb6d9ujc0— ANI (@ANI) June 28, 2024