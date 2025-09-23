Language
    'पहले आप तो स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए', इस बात पर केजरीवाल का PM मोदी पर तंज

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:19 AM (IST)

    आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आग्रह किया है ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। पार्टी का आरोप है कि मोदी विदेशी उत्पादों के सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर हैं। आप ने भारत-पाकिस्तान मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा किए गए अपमानजनक व्यवहार की भी निंदा की और सरकार से इस मुद्दे पर सवाल किया।

    आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आग्रह किया है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू करें और खुद स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करें। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से विदेशी जहाजों और विदेशी वस्तुओं का तुरंत बहिष्कार करने का आग्रह किया है ताकि देश की जनता भी उनसे प्रेरणा ले सके।

    पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री खुद विदेशी वस्तुओं के सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर हैं और देश की जनता को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की सीख दे रहे हैं। देश की जनता सिर्फ़ प्रधानमंत्री का भाषण सुनना ही नहीं चाहती, बल्कि कुछ कार्रवाई की भी उम्मीद करती है।

    पाकिस्तानी खिलाड़ी हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं - आप

    आम आदमी पार्टी ने रविवार को दुबई में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा भारत के प्रति किए गए अपमानजनक इशारों को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आप की राज्य इकाई ने इंटरनेट पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा किए गए धमकी भरे इशारों के दो वीडियो शेयर किए और भाजपा सरकार के पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के फैसले पर सवाल उठाया।

    आप ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी दुनिया में भारत का मज़ाक उड़ा रहे हैं और मोदी सरकार दुनिया को बता रही है कि पाकिस्तान के साथ सब ठीक है।