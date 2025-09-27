सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर मनीष सिसोदिया का आरोप, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे फर्जी केस में फंसा देंगे

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आप नेता मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने वांगचुक के समर्थन में बयान दिए और सरकार की कार्रवाई को गलत बताया। संजय सिंह ने भाजपा पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार आलोचना को दबाने के लिए झूठे मामले बना रही है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है। आप इस मुद्दे को गर्माना चाहती है और भाजपा विरोधी लोगों को एकजुट करने की कोशिश में है। इसी को लेकर आप के वरिष्ठ नेता से लेकर दिल्ली इकाई तक के नेता लगातार केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को आप नेताओं ने एक बार फिर वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध जताया।

आप ने उनके समर्थन में लोगों से एकजुट होने की अपील की है। आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सोनम वांगचुक देश के लिए खतरा नहीं हैं, बल्कि वे लोग खतरा हैं जो उन्हें जेल में डालते हैं।