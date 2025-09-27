Language
    सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर मनीष सिसोदिया का आरोप, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे फर्जी केस में फंसा देंगे

    By V K Shukla Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:21 PM (IST)

    सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आप नेता मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने वांगचुक के समर्थन में बयान दिए और सरकार की कार्रवाई को गलत बताया। संजय सिंह ने भाजपा पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार आलोचना को दबाने के लिए झूठे मामले बना रही है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है। आप इस मुद्दे को गर्माना चाहती है और भाजपा विरोधी लोगों को एकजुट करने की कोशिश में है। इसी को लेकर आप के वरिष्ठ नेता से लेकर दिल्ली इकाई तक के नेता लगातार केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को आप नेताओं ने एक बार फिर वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध जताया।

    आप ने उनके समर्थन में लोगों से एकजुट होने की अपील की है। आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सोनम वांगचुक देश के लिए खतरा नहीं हैं, बल्कि वे लोग खतरा हैं जो उन्हें जेल में डालते हैं।

    वहीं, आप के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि सोनम वांगचुक के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई पूरी तरह गलत है। सभी देशभक्तों को इसका विरोध करना चाहिए। कहा कि मोदी सरकार ने देश में नया चलन शुरू कर दिया है कि जो भी उसके खिलाफ बोलेगा, उसे फर्जी केस में फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा।

    एक अन्य बयान में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए हैं।

