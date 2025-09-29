मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विरोध करने जा रहे आप विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया, पानी की समस्या से थे परेशान

जागरण संवादाता, पूर्वी दिल्ली। सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय विधायक वीर सिंह धिंगान रविवार को मुख्यमंत्री का विरोध करने जा रहे थे। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने गगन सिनेमा के पास ही हिरासत में ले लिया और शाम चार बजे छोड़ा। वह काले झंडे लेकर जा रहे थे।

धिंगान ने बताया कि नंद नगरी समेत कई इलाकों में पानी की किल्लत है। उसे दूर नहीं किया जा रहा। साथ ही महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया है। बुजुर्गों के पेंशन फार्म भरवाने में लापरवाही का आरोप भी लगाया। धिंगान ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाया गया। उनके साथ कई कार्यकर्ताओं को भी पुरानी ने हिरासत में लिया था।