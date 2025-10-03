'आज मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं', AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने रेल मंत्री और रेलवे की क्यों की प्रशंसा?

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता की प्रशंसा की। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे विभाग की सराहना की खासकर स्लीपर क्लास के प्रतीक्षालय में बेहतर शौचालय व्यवस्था के लिए। भारद्वाज ने पहले रेल दुर्घटनाओं के लिए विभाग की आलोचना की थी लेकिन अब उन्होंने माना कि स्वच्छता में सुधार हुआ है और अच्छे काम को स्वीकार करना चाहिए।

आईएएनएस, नई दिल्ली। एक आश्चर्यजनक लेकिन संतुलित संकेत देते हुए, आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने सार्वजनिक रूप से भारतीय रेलवे की बेहतर स्वच्छता मानकों, खासकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, की प्रशंसा की है। गुरुवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए, भारद्वाज ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और स्टेशन पर स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए मंत्रालय की सराहना की। भारद्वाज, जो अतीत में भारतीय रेलवे के मुखर आलोचक रहे हैं, विशेष रूप से सुरक्षा चिंताओं और लगातार दुर्घटनाओं को लेकर उन्होंने स्वीकार किया कि सकारात्मक विकास को पहचाना और सराहा जाना चाहिए। अपने वीडियो में, भारद्वाज ने कहा, "आज मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं। मैंने अक्सर रेल विभाग और विशेष रूप से इसके मंत्री अश्विनी वैष्णव की लगातार रेल दुर्घटनाओं के लिए आलोचना की है, और यह आलोचना सही है। लेकिन आज, मैं प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 पर आया और स्लीपर क्लास के प्रतीक्षालय का दौरा किया। मैंने वहां शौचालय का इस्तेमाल किया, और यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक बेहतर और साफ था।"

उन्होंने कहा कि शौचालय न केवल साफ़ था, बल्कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक समर्पित कर्मचारी भी मौजूद था। "सफाई के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, और क्षेत्र काफी साफ था। मेरा मानना ​​है कि जब कोई काम अच्छी तरह से किया जाता है, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।"

भारद्वाज की एक्स पर पोस्ट में भी इसी तरह की भावना व्यक्त की गई। उन्होंने पोस्ट किया, "वैसे तो रेलवे विभाग ने रेल दुर्घटनाओं में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। लेकिन आज कुछ अच्छा देखकर, मैंने सोचा कि इस मामले में मुझे भी विभाग की प्रशंसा करनी चाहिए।"

प्रतीक्षालय शुल्क के बारे में एक उपयोगकर्ता की टिप्पणी का जवाब देते हुए, भारद्वाज ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, "किसी ने पूछा नहीं, मैंने भुगतान नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता भाई। क्या यह महंगा है?" इस साल की शुरुआत में, भारद्वाज ने 90 साल पुरानी पठानकोट-जोगिंदर नगर रेलवे लाइन का आधुनिकीकरण न कर पाने के लिए रेल मंत्रालय की आलोचना की थी और बताया था कि इसे नैरो गेज से ब्रॉड गेज में बदलने के कई प्रस्ताव अभी तक लागू नहीं हुए हैं।