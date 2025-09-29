Language
    आम आदमी पार्टी ने भाजपा की केंद्र सरकार की तुलना अंग्रेजी हुकूमत से की, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बोला हमला

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:30 AM (IST)

    आम आदमी पार्टी ने भाजपा की केंद्र सरकार की तुलना अंग्रेजी शासन से करते हुए कहा कि सरकार आवाज उठाने वालों को झूठे केस में फंसा रही है। आप नेताओं ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और मेहराज मलिक की गिरफ्तारी का विरोध किया और कहा कि सरकार आंदोलनों को कुचलने की कोशिश कर रही है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजनीतिक दलों में कटुता इस कदर बढ़ती जा रही है कि आप ने रविवार को भाजपा की केंद्र सरकार की तुलना अंग्रेजी हुकूमत से कर दी। आप ने कहा कि अंग्रेजों की तरह केंद्र सरकार भी आवाज उठाने वालों को झूठे केस बनाकर जेल में डाल रही है, ताकि लोग उन्हें भूल जाएं और उनका आंदोलन खत्म हो जाए।

    आप नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलतफहमी है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और जम्मू कश्मीर में आप के मेहराज मलिक को जेल में डालने से लोग उन्हें भूल जाएंगे और उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। इन नेताओं ने कहा कि कंस की तरह यह सरकार भी डरी हुई है। पुरानी सरकारों की तरह इस सरकार का भी अंत आंदोलन से होना तय है। इसलिए वह हर आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है।

    आप मुख्यालय पर रविवार को बलिदानी भगत सिंह की जन्मतिथि मनाई गई। इस दौरान आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार, विशेष रवि व पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक और पार्टी की महिला विंग की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।