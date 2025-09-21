'दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त, खुलेआम बिक रही ड्रग्स', दुर्गेश पाठक का भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप

आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित दिल्ली सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि दिल्ली में खुलेआम नशा बिक रहा है खासकर पार्कों में। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि नशे की समस्या आप सरकार के समय से है और उनसे पूछा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। दोनों पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की भाजपा सरकार को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि दिल्ली में खुलेआम नशा बिक रहा है।

उन्होंने कहा कि लोग पार्कों में नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के नारायणा गांव समेत कई पार्कों में नशे के इंजेक्शन मिल रहे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार, एमसीडी और उपराज्यपाल भाजपा के अधीन होने के बावजूद नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

इस बीच, दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि पाठक समेत आप नेताओं का दिल्ली में नशे की बिक्री या युवाओं में नशे के इस्तेमाल पर सवाल उठाना हास्यास्पद है और ये आरोप राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं।