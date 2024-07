केंद्र ने AAP को अलॉट किया नया दफ्तर, सौरभ भारद्वाज बोले- सड़क पर धकेलने की थी साजिश

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इसके लिए भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि न्यायालय के बार-बार निर्देश देने के बाद केंद्र को आप को एक कार्यालय आवंटित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें हमें हटाए जाने से पहले ही कार्यालय आवंटित करना चाहिए था।"

#WATCH | Following the orders of the Delhi HC, Cente has allotted a new office to AAP at Bungalow No. 1, Ravi Shankar Shukla Lane in New Delhi.