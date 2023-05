Delhi: कार का गेट खोलकर आराम कर रहा था कैब चालक, राह से गुजर रहे लड़कों ने लूट के इरादे से चाकू मारकर की हत्या

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पूर्वी दिल्ली के घोंडा इलाके में एक कैब चालक की गला रेतकर हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने तीन आरोपितों की पहचान की है, हालांकि अभी वे फरार चल रहे हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। इसके साथ ही 16 साल के एक लड़के को भी पकड़ा गया है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में 16 साल का एक लड़का पकड़ा गया। अन्य तीन आरोपियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन वे फरार हैं। पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। साक्ष्य के लिए आसपास के सीसीटीवी की जांच की जा रही है।

पता चला कि मृतक कार के अंदर का दरवाजा खुला रखकर आराम कर रहा था। चार लड़के वहां से गुजरे और फिर मृतक को लूटने के लिए वापस लौट आए। कहासुनी में उन्होंने पीड़ित को चाकू मार दिया और चारों लड़के मौके से भाग गए।

#UPDATE | Man found dead in a van near Yamuna Vihar Road, Jafrabad in Delhi | A 16-year-old boy apprehended. The other three accused have been identified and are absconding. Efforts by Police to arrest them are underway. CCTV in the vicinity is being examined for evidence. It was…