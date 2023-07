बुझ गया घर का इकलौता चिराग: दिल्ली के रोहिणी में जिम के ट्रेडमिल में दौड़ा करंट, वर्कआउट कर रहे युवक की मौत

दिल्ली के रोहिणी में जिम के अंदर वर्कआउट करते वक्त ट्रेडमिल में करंट आने से नौजवान युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक करंट लगने की घटना केएनके मार्ग पर स्थित जिम की है स्थानीय पुलिस ने बताया कि ट्रेडमिल में वर्कआउट करने के दौरान एक युवक करंट की चपेट में आ गया। मामले में आगे की जांच चल रही है।

दिल्ली के रोहिणी में जिम के ट्रेडमिल में दौड़ा करंट, वर्कआउट कर रहे युवक की मौत

Your browser does not support the audio element.

दिल्ली, जागरण संवाददाता। रोहिणी में जिम के अंदर वर्कआउट करते वक्त ट्रेडमिल में करंट आने से नौजवान युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, करंट लगने की घटना केएनके मार्ग पर स्थित जिम की है। मृतक की पहचान सक्षम (24 वर्षीय) के रूप में की गई है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि ट्रेडमिल में वर्कआउट करने के दौरान एक युवक करंट की चपेट में आ गया। जिसे बेहोशी की हालत में बीएसए अस्पताल लाया गया था। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान आरोपित को पकड़ लिया गया है। आगे की जांच जारी है। खबर अपडेट की जा रही है...

Edited By: Abhishek Tiwari